Oggi il terzo incontro sul nuovo stadio

IL TEMPO - Si terrà oggi dalle 17 alle 20 presso il Centro Moby Dick di via Edgardo Ferrati 3 - e online sulla piattaforma Zoom - il terzo incontro di dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Moderato dal Coordinatore del Dibattito Pubblico Marco Leone di Nomisma, l'incontro vedrà protagonisti l'Ingegnere Luigi Contestabile (Responsabile Strategie di Sviluppo Stazioni di RFI); in qualità di referenti per il Comune di Roma saranno presenti l'architetto Enrica De Paulis (Dirigente U.O. Rigenerazione Urbana e

Progetti speciali) e l'ingegnere Antonello Fatello (Dirigente tecnico del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - MST). Infine, come referente per A.S. Roma interverrà l'ingegnere Caterina Randone (Project Manager di Systematica). Per partecipare, sia online che in presenza, le iscrizioni saranno aperte fino alle 12 sul sito ufficiale del dibattito pubblico www.dpstadioroma.it.