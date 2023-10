Oggi capiremo il nostro valore

Il Monza è un test perfetto per la Roma attuale. Dopo due mesi, ci chiediamo se la squadra ha ripreso un assetto stabile, superando i guai, gli infortuni, i ritardi dei singoli. Bisogna riconoscere che in tanti anni mai c'era stata una partenza cosi travagliata e un merito in piu va a Mourinho, che è riuscito a tenere il timone di una barca che aveva numerose falle. (...) La Roma ha avuto successi, al di là delle carenze di organico, ed ha riscaldato i cuori: adesso bisogna continuare e aspettare tutti i ritorni dei titolari. Dybala e Lukaku sono in maglia giallorossa grazie a José e altrettanto si può dire della valorizzazione di Cristante e Belotti. Il Monza ci dirà dove siamo arrivati e cosa manca, perché la squadra di Palladino e Galliani è veloce, piena di talenti giovani, capace di mettere in difficoltà chiunque. Soffrire contro di loro sarebbe normale, batterli vorrebbe dire aver ripreso una strada normale per la Roma. (...)

(Il Messaggero)