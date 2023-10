"Non ha nulla da nascondere". E la Procura chiama Zaniolo

Nicolò Zaniolo non ci sta. Il fantasista dell'Aston Villa non accetta i processi mediatici nei quali è stato coinvolto nelle ultime ore e passa al contrattacco attraverso il suo legale Gianluca Tognozzi, che ha fano il punto a Radio Sportiva sulle indagini riguardanti il suo assistito: «Per quanto riguarda l'aspetto inerente la giustizia sportiva va precisato che non gli è stato notificato nulla, non è intervenuta in nessun modo la Procura della Federcalcio. Quest'ultima può intervenire solo se dovessero emergere delle scommesse sulle partite calcistiche, che a oggi non sono contestate in nessun modo. Lo stesso Zaniolo ha escluso categoricamente di aver scommesso su eventi di caldo. La Procura non si è mai fatta sentire, non ha notificato nulla perché non è sua competenza ameno che non ci sia ipotesi di scommesse sulle partite, cosa che escludiamo categoricamente» (...) Diverso il discorso per quanto riguarda l'aspetto penale della vicenda, qualora Zaniolo abbia giocato d'azzardo su piattaforme illegali: «Possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blaclack su piattaforme online illegali, senza sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto. Se così fosse gli verrebbe comminata un'ammenda di qualche centinaia di euro» (...) Ecco perché nei prossimi giorni, forse già durante la settimana, Zaniolo e Tonali potrebbero essere interrogati dalla Procura di Torino. Anche su questo si è espresso il legale di Zaniolo: «Se il pm decidesse di sentire Nicolò, andremo a chiarire la nostra posizione. A oggi sappiamo che ha ric-vuto un avviso di garanzia il 12 ottobre su ordine della procura di Repubblica di Torino e contestualmente gli hanno sequestrato îl telefono, atto investigativo comune nell'ambito di un procedimento che lo vede indagato per violazione dell'articolo 4, legge 401 del 1989, perché parliamo di un reato minore che prevede una sanzione con l'ammenda, anche oblabile. Adesso gli investigatori studieranno il contenuto del telefono, ma oltre a questo Zaniolo non ha ricevuto nulla e non è stato organizzato alcun interrogatorio dal-la procura di Torino» (...)

(tuttosport)