Niente fischietti e coreografia. Ma clima bollente contro l’ex re

Oggi il filtraggio a San Siro sarà più “stretto” rispetto al solito, ma l’oggetto della discordia è talmente piccolo da poter essere nascosto ovunque e superare i controlli: è l’ormai celeberrimo fischietto anti-Lukaku, pezzo di plastica nero con cordino da legare al collo, acquistato dalla curva nerazzurra per rendere “insopportabile” il ritorno di Romelu a San Siro. [...] A prescindere dal mezzo autorizzato per contestare, tutto il popolo interista promette un’atmosfera bollente ad ogni tocco di palla dell’ex re diventato traditore. Nessuna coreografia per dare il benvenuto, ma tanto rumore, quello sì. Magari anche digitale visto che “Whistle”, app che riproduce il suono di vari tipi di fischietti, è stata scaricata da tanti nerazzurri col semplice passa parola. [...] La sanzione pecuniaria per chi il fischietto lo porterà dentro e lo userà (venendo catturato da una camera o visto da un agente) è guidata da un decreto legge del 2003 che “norma” le infrazioni dentro agli impianti, dal fumo agli ingressi senza biglietto. Anche se di fischietti galeotti lì non si parla mai, c’è una casistica generale a cui le forze dell’ordine possono fare riferimento, con multe da 100 a 500 euro. [...]

(Gasport)