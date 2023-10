Nelle chat altri nomi: la Serie A trema

L'ondata di piena deve ancora arrivare. Perché Fabrizio Corona (che ieri ha dato in pasto al tritacarne mediatico il nome di Nicola Zalewski) magari esagera quando dice di avere «Ancora cinquanta nomi della Serie A»; però di certo la Procura di Torino sta indagando su una decina di calciatori, tutti profili emersi dallo smartphone consegnato ai tempi da Nicolò Fagioli. Ora lo stesso metodo verrà attuato con telefonini e tablet sequestrati in quel di Coverciano a Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali e ci sarebbe da stupirsi se non ci fossero nuovi calciatori coinvolti nell'affaire scommesse. (...) Ieri però Corona, attraverso il suo sito Dilingernews, ha indicato in Zalewski, esterno polacco della Roma, come quarto nome coinvolto nello scandalo scommesse. In Procura non ci sono evidenze sul ragazzo (in pratica non è iscritto sul registro degli indagati), i cui legali sono pronti a passare al contrattacco con tanto di querela - che dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni - all'ex agente fotografico e al suo sito giornalistico. (...) Ieri, nel frattempo, ci sono stati altri due avvenimenti importanti: la Juventus - come spiegato a pagina 4 - ha precisato di aver preso tempestivamente contatto con la Procura Federale una volta saputo dì un coinvolgimento del proprio tesserato Fagioli sul tema delle scom messe (Fagioli avrebbe ammesso di aver puntam pure sul calcio); mentre Zaniolo ha sostenuto di avere giocato a poker e blackjack su un portale che non sapeva essere illegale e di non aver fatto scommesse sul calcio, tanto meno sulla Roma. Zaniolo ieri è già tornato con un aereo privato a Birmingham dove ha dato la stessa versione dei fatti al ds Monchi, suo principale sponsor dello sbarco all'Aston Villa. (...)

(tuttosport)