Nela: “Roma, la rimonta è possibile. Le voci su Mou non destabilizzano la squadra”

GASPORT - Sebino Nela, ex terzino della Roma ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando della situazione giallorossa legata agli infortuni e al raggiungimento della zona Champions. Queste le sue parole:

In questo mese sarà possibile riavvicinarsi al vertice?

“Penso di sì. La squadra giallorossa ha tante qualità, soprattutto in attacco, che le consentono di riprendere il passo che serve per puntare all’obiettivo quarto posto. Certo, vediamo per quanto tempo potrà mancare Dybala, ma il feeling che stanno trovando Lukaku e Belotti mi ha sorpreso. E se poi il belga continua a segnare un gol a partita i problemi si risolvono”.

[...]

Crede che le voci sempre più insistenti sull’addio di Mourinho a fine stagione (ieri in Sapgna si tornava a parlare per lui di un ritorno al Real Madrid) possano condizionare il rendimento della squadra?

“Non penso. I calciatori sono dei professionisti che sanno fare gruppo e, soprattutto, perseguono ciascuno il proprio obiettivo. Se la Roma fallisse il traguardo, non dipenderà da questo”.