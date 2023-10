Mourinho vola in Europa: “Brava Roma”. Scontri tra ultrà cechi e poliziotti

Vittoria per 2-0 e ipoteca sul primo posto nel girone, gol più rapido dei giallorossi nella storia dell’Europa League(quello di Bove dopo appena 45 secondi, il record precedente apparteneva a Mkhitaryan che contro il Cluj aveva segnato dopo 57 secondi) ed ennesimo centro di Romelu Lukaku, a segno per la quattordicesima gara consecutiva in Europa League. [...] Disordini e scontri invece prima della gara, protagonisti gli ultrà dello Slavia. I quali volevano esporre nel settore ospite un telone con il volto di Giulio Cesare, i colori biancorossi e la scritta «Ave Slavia», ma i responsabili dell’ordine pubblico hanno deciso di impedire questa coreografia (anche se i tifosi romanisti non l’avevano presa male), ritenuta a rischio perché offensiva. E allora alcune decine di tifosi cechi dei 4mila arrivati hanno cominciato a creare problemi: 6 agenti feriti in via Cavour per aver cercato di impedire l’esplosione di fumogeni e petardi, 4 arresti fra gli ultrà ospiti, tafferugli all’ingresso dell’Olimpico (perché alcuni cechi hanno protestato dopo che gli era stato ordinato di togliersi le scarpe durante le perquisizioni)

(Corsera)