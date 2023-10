Mourinho: “Temo per Dybala. Il futuro? So cosa voglio”

È una vittoria senza sorrisi, quella ottenuta ieri sera dalla Roma a Cagliari. I giallorossi hanno vinto 4-1 ma tornano a casa con l’ennesimo infortunio: quello di Paulo Dybala, uscito sulle proprie gambe ma in lacrime dopo un fallaccio di Prati al 38’ del primo tempo. Trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro. (...) Mourinho a fine partita non era ottimista. “Sicuramente – le sue parole – perderemo Paulo per un po’ di tempo, io non sono ottimista. Mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, non lo sono nemmeno io". (...) Dal punto di vista del gioco, nonostante le tante assenze, è stata una prestazione convincente. “Abbiamo cercato più solidità, la partita di Genova è stata stranissima, ma abbiamo impiegato tempo ad analizzarla. Non siamo una squadra veloce, tolto Renato Sanches, abbiamo cercato di avere solidità dietro e abbiamo trovato più compattezza anche a centrocampo. Quando c’è, Dybala occupa la zona di centro-destra, mentre Pellegrini e Aouar quella di centro-sinistra. Era una partita dura per noi perché in panchina avevamo solo Pagano e Pisilli, abbiamo finito il primo tempo con tutti i centrocampisti ammoniti e abbiamo dovuto cambiare gioco”. Negli ultimi giorni nella Capitale si è parlato di un possibile esonero se a Cagliari fosse arrivata una sconfitta. “Io lavoro con i giocatori ogni giorno e con lo staff e le persone che mi sono vicine, siamo in una bolla, facciamo tutto insieme. Per noi la cosa più importante è vincere partita dopo partita. Io vivo molto isolato, non ho una vita sociale e le voci che arrivano da fuori non le sento": (...) Ancora sul futuro: “Io ho un contratto fino al 30 giugno, so perfettamente quello che voglio. Non c’è altro da dire, sono felice perché la Roma ha vinto e aiuto i ragazzi ad ottenere i risultati che la proprietà e i tifosi vogliono”.

(corsera)