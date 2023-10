Mourinho su Dybala: “Non sono ottimista”. Lukaku: “Il più importante”

A disperarsi subito, in campo, è stato anche José Mourinho, con quello sguardo terrorizzato rivolto alla panchina dopo aver visto Dybala a terra. (...) La sua testa era divisa tra campo e spogliatoio, con l’ansia di sapere cosa si fosse fatto Dybala. Mou ha affrontato l’argomento a fine gara, con un volto tiratissimo. “Non sono ottimista, perché Paulo non è ottimista – ha detto a fine gara – Io mi fido sempre dell’esperienza dei miei giocatori e delle sensazioni che gli trasmette il loro corpo. Magari Paulo è pessimista di natura, siamo fortunati ed è solo una botta. Ma temo di no, probabilmente lo perderemo per abbastanza tempo”. Già, anche per la paura che possa esserci una lesione legamentosa.

(gasport)