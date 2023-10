Mourinho può sorridere solo a metà: «Paulo non è ottimista e nemmeno io»

A fine partita sembrava invecchiato di 10 anni. La tensione che lo aveva avvicinato alla partita sono nulla alla rabbia mista allo sconforto quando ha visto Dybala a terra. Il suo Paolino che vorrebbe preservare in una teca perché c'è «una Roma con Paulo e una senza Paulo. Senza di lui non abbiamo creatività». E adesso il rischio che questa imprevedibilità rimanga ai box per almeno due mesi è alta. Il fatto che José non sia voluto entrare nello specifico dell'infortunio occorso all'argentino la dice lunga sul timore che possa essere una cosa seria: «Non c'è ottimismo. Mi fido sempre molto dei giocatori e quando lui non è ottimista non lo sono neanche io. Ovviamente dobbiamo aspettare i risultati degli esami, ma mi fido molto del giocatore. Gli ho chiesto come stesse. Aspettiamo gli esami, anche i medici parleranno dopo aver controllato tutto. Se Paulo non è ottimista non lo sono neanche io» (...) Rivedendo l'infòrtunio, il fatto che il piede non poggi a terra, evita la componente torsionale che per un legamento crociato è funesta. Calendario alla mano, difficile rivederlo prima di due mesi. (...)

(Il Messaggero)