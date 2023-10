MOURINHO: "Palladino? Piange, piange...Non scordo lo scorso anno"

Qualcuno, malignando anche un po', ha pensato che lo abbia fatto in modo scientifico, per saltare ancora una volta la sua sfida del cuore, quella contro l'Inter a San Siro. Ed invece lui, José Mourinho, a fine gara è stato molto chiaro sulla questione: "Mi dispiace saltare questa sfida, esattamente come mi dispiace saltare tutte le partite in cui non posso andare in panchina". [...] Ma perché Ayroldi ha mandati via Mou? Le scintille con Palladino risalgono allo scorso 3 maggio, quando l'allenatore biancorosso, alla fine della partita pareggiata per 1-1, aveva detto: "La panchina della Roma è stata scandalosa, non ho mai visto qualcosa di simile".

Con la risposta di Mou arrivata alla vigilia della sfida di ieri: "Palladino? Non lo conosco e non voglio rispondergli, per non abbassare il livello della comunicazione". [...] "Ho fatto due gesti alla panchina avversaria, ma senza usare parole offensive - dice l'allenatore della Roma - Se per Ayroldi tutto questo valeva il rosso va bene. [...] Stavolta l'unica panchina che ha fatto un grande show per mettere pressione sull'arbitro è stata la loro. Non critico questo, critico invece il fatto che dopo una partita non bisogna usare certe parole. [...] La partita? Non meritavamo di vincere, l'abbiamo fatto con il cuore". [...] Appuntamento allora al ritorno, sperando che stavolta non ci siano ulteriori code.

(gasport)