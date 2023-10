Mourinho ora rischia il deferimento dopo Inter-Roma

Nel post partita di Inter-Roma, José Mourinho ha accusato la Lega per le scelte di calendario che hanno portato ad uno squilibrio netto nel riposo a seguito degli impegni europei dei nerazzurri, in campo martedì in Champions, e i giallorossi, di scena giovedì in Europa League. Ora l'allenatore portoghese rischierebbe un nuovo deferimento, con la procura federale che starebbe valutando l'apertura di un fascicolo.

Poi, nella giornata di ieri, sono arrivate le parole di De Siervo che non sono state accolte piacevolmente a Trigoria, come immaginabile, considerando che l'ad della Lega dovrebbe mantenersi al di sopra delle parti senza scendere in commenti simili.

(Corsport)