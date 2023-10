Mourinho: “Non sono io il problema. Soltanto Friedkin può mandarmi via”

Segnali. L’italiano è meno fluido del consueto e, nel momento chiave della sua arringa, la mano batte sul tavolo per nove volte. José Mourinho accetta solo cinque domande, ma solo per partorire cinque lunghi monologhi che spaziano dal campo alla vita. Tutti, però, sembrano avere un comune denominatore: «Non sono io il problema della Roma, non lo accetto». [...] Mourinho non nasconde i limiti della rosa, ma sa che insieme a Pinto hanno fatto una sorta di scommessa su tanti giocatori soggetti a infortuni. «A causa del financial fair play, si dovevano prendere decisioni ma sai che sono rischiose. è una situazione che già conoscevo e poteva succedere. Per il resto, come difensore puro Ndicka non sarà mai come Ibanez, cioè un gladiatore, ma può crescere. Anche Cristante prima non era un genio con la palla, mentre ora è diventato fondamentale». Ciò che Mou non crede, però, è che esista una crisi del terzo anno, come spesso gli è accaduta in carriera. «Penso che il problema non siano gli anni, ma un rapporto che esiste o meno. E qui esiste. Mi piace tantissimo lavorare qui e non sono stato in altri club in cui mi sia piaciuto di più farlo». [...] Eppure stasera, in un Olimpico ancora una volta esaurito, la sensazione è che la più lunga luna di miele della storia delle panchine della Roma sia terminata. Per allentare la pressione, contro il Frosinone occorrerà solo vincere. Altrimenti di Special, alla fine, c’è il rischio che ci sia solo la contestazione di una tifoseria un po’ incredula e un po’ esasperata. Per informazioni, chiedere a Di Francesco, che cadde dalle stelle senza quasi neppure accorgersene.

(gasport)