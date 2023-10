Mourinho: “Non sono io il problema, non lo accetto”

La versione di Mou arriva prima di Roma-Frosinone con il mondo rovesciato: i ciociari hanno 4 punti di vantaggio e, comunque vada a finire la partita, stasera saranno davanti alla Roma. Mou parla di un’offerta “importante e pazza” (dall’Arabia Saudita, lo Special One ha fatto ricco Roberto Mancini; ndr), rifiutata perché aveva già dato la sua parola a Friedkin, ai calciatori e ai tifosi giallorossi. [...] Per la prima volta la Roma rischia i fischi alla lettura delle formazioni, che questa volta saranno scandite senza la solita enfasi: “Non ho paura dei fischi dello stadio. Sarò li a prendermi le responsabilità di quello che può succedere, l’unica cosa a cui pensiamo è vincere, perché ne abbiamo bisogno.” Non è previsto un cambio di modulo, Dybalagiocherà a fianco di Lukaku come seconda punta. Di Francesco, grande ex di campo e di panchina, ha l’occasione di farsi rimpiangere e il Frosinone potrà giocare libero da tutta la pressione che invece è sulla Roma. Il monte ingaggi dice “1 fisso”, ma nel calcio servono corsa e contrasti. La Roma li ritroverà?

(corsera)