Mourinho insiste con la difesa a tre, ma Cristante torna a centrocampo

Non tutti disastri che stanno avvenendo in casa Roma sono ascrivibili a José Mourinho. Questa è la difesa del portoghese che adesso si appella al senso di responsabilità dei calciatori. Perché alcune decisioni in campo, tra cui movimenti sbagliati, linee difensive e offensive che perdono la bussola, sono frutto della libera (e sbagliata) interpretazione dei singoli. E allora partendo dalla difesa orfana di Ibañez, ceduto in estate in nome del Fair play finanziario, Smalling, Llorente e Kumbulla infortunati, i reduci dovranno andare oltre le loro possibilità. [...] Ci sono poi le fasce, punto dolente della rosa. A sinistra Kristensen è certo della maglia, a destra è ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski, l’azzurro è in vantaggio nonostante sarebbe la sua terza gara consecutiva in campionato. C’è anche l’alternativa El Shaarawy, ma a quel punto il rischio è di avere una squadra troppo offensiva. [...] Ai convocati si aggiungerà anche Joao Costa, perché l’idea di passare alla difesa a quattro non è esclusa. Esterno basso classe 2005 della Primavera di Guidi. Nato in Brasile, ma naturalizzato portoghese, è arrivato dal Corinthians nell’estate del 2021 e quest’anno ha già segnato un gol alla prima di campionato con la Fiorentina. Indosserà la maglia numero 67.

(Il Messaggero)