Mourinho: "Ho solo zittito Palladino"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Vittoria con polemiche per Mourinho. Dopo il gol di El Shaarawy nel finale si sono accesi gli animi nelle due panchine dell'Olimpico con il tecnico portoghese che si è rivolto alla controparte del Monza - dopo un'esultanza rabbiosa - con toni di scherno e sfida, rimediando un'espulsione che gli farà saltare il big match di domenica prossima a San Siro contro la "sua" Inter. "Ho fatto il gesto di stare zitto e di piangere alla panchina avversaria - ha spiegato l'allenatore della Roma al termine della gara - ma non ho detto nessuna parola offensiva, poi se l'arbitro pensa che sia da rosso non c'è problema".

"L'anno scorso non c'è stata alcuna tensione, semplicemente abbiamo svolto un'ottima prestazione a Monza e gente senza esperienza si è rivolta con modi sgarbati nei nostri confronti, mentre oggi l'unica panchina che ha fatto uno show mettendo pressione all'arbitro è stata la loro. Io non critico questo, ma solo che non bisogna dire parole brutte dopo la partita, io posso dire solo bravi loro, bravo Palladino, non meritavano la sconfitta". Il riferimento di Mourinho è legato alla sfida della stagione passata, a maggio, quando lo Special One si scagliò contro Chiffi.

È mancata qualità a detto del tecnico portoghese, che ha voluto poi elogiare i giocatori subentrati a gara in corso: "Non abbiamo giocato bene, non siamo stati efficaci tecnicamente e fisicamente c'era gente in sofferenza. Con Azmoun ed El Shaarawy abbiamo aperto il campo visto che con Belotti e Lukaku giocavamo solamente al centro. Poi ovviamente non avere Dybala e Pellegrini ci rende il tutto più difficile, perché non hai un collegamento con gli attaccanti e hai meno capacità nel possesso palla. A livello qualitativo è stata una partita scarsa, ma ad alto contenuto emotivo".

Un giorno di riposo concesso dall'allenatore di Setubal, che ritroverà la squadra domani mattina per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Da valutare le condizioni di N'Dicka e Azmoun - quest'ultimo a prescindere non sarà della partita vista la sua esclusione dalla lista UEFA. Il centrale ivoriano ha subito una contusione al piede destro, mentre l'attaccante iraniano ha terminato il match con un fastidio al polpaccio destro.