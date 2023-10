Mourinho e Ranieri: un bivio per due

Destini incrociati. Da un lato Ranieri, dall’altro Mourinho. Once upon a time, c’era una volta amano ricordare gli inglesi quando i due si detestavano. Poi chissà che è accaduto. Gli anni, il fatto di essersi conosciuti, il trionfo di Ranieri a Leicester, ha cambiato radicalmente il rapporto. Ora si definiscono amici. Ma in campo, oggi, non ci sarà spazio per pacche sulle spalle. Sir Claudio, fanalino di coda della serie A, si gioca la panchina. [...] Sono invece affari della Roma nel pomeriggio a Cagliari. Sir Claudio prepara una squadra da battaglia, con marcatura a uomo su Dybala che ieri a Trigoria è stato provato anche dietro le due punte. Non vincere vorrebbe dire rimanere invischiati nelle sabbie mobili di una classifica che vede più vicino il terzultimo posto piuttosto che la zona Champions. I Friedkin hanno fissato il traguardo europeo per poi tracciare una linea e capire cosa fare. In bilico non c’è soltanto José. Ma anche il gm Pinto, senza considerare il rischio di diaspora (da Lukaku a Dybala). Meglio allora non pensarci e focalizzarsi sulla partita odierna.

(Il Messaggero)