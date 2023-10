Mourinho col dubbio Smalling

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Poco meno di due giorni per preparare la sfida con l'Inter. Dopo l'impegno di ieri in Europa League, la Roma deve tornare a pensare subito al campo in vista della decima giornata di campionato, che vedrà i giallorossi impegnati a San Siro contro i nerazzurri. Oggi infatti Cristante e compagni si ritroveranno a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, l'unica vera sessione a disposizione del club capitolino, che già domani sarà impegnata nella rifinitura e nel viaggio verso Milano. Mourinho - che non siederà in panchina a causa del rosso rimediato contro il Monza - spera di recuperare Spinazzola e Smalling, entrambi fuori dalla lista dei convocati nella partita contro lo Slavia Praga: l'esterno non si è allenato per una gestione successiva a un affaticamento muscolare, mentre l'inglese è rientrato in gruppo da poco dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per un mese. Spera in una convocazione anche Dybala, fermo da prima della sosta per le nazionali, mentre rimangono ancora ai box ancora Pellegrini e Renato Sanches.