Mou si dà 7 mesi con la Roma Poi Thiago Motta più di Conte

LEGGO (F. BALZANI) - Sette mesi, in cui proverà a vincere un altro trofeo. In cui di sicuro non lascerà la sua Roma. Il destino di Mourinho, però, sembra segnato a meno di clamorosi colpi di scena. In questa eterna sosta per le nazionali le voci su un addio a fine stagione sono diventate qualcosa di più con la porta socchiusa di Josè e la società che non sembra avere molta voglia di spalancarla. E quindi di rinnovare il contratto in scadenza e provare ad allontanare le mire saudite (un biennale da oltre 100 milioni). La Roma sta pensando a un futuro senza Mou, a fine stagione si intende, e non ha la minima intenzione di negoziare oggi il rinnovo col portoghese. I primi indizi potrebbero portare a Conte vista la candidatura pubblica. In realtà Antonio aspetta soprattutto la Juve, e in seconda battuta valuterebbe Roma e Napoli. Il club giallorosso sa che una probabile separazione da Mou potrebbe essere attutita da un altro top in panchina. Ma bisogna fare i conti con i limiti del fair play e con la necessità di costruire un progetto nel tempo. Il nome che circola da tempo a Trigoria è un altro, quello di Tiago Motta. Che convince per diversi aspetti: ha personalità, sa lavorare coi giovani, non avrebbe pretese esagerate. Qualche contatto c'è già stato ad aprile quando, prima della finale di Budapest, Mourinho aveva espresso dubbi sul futuro. Voce archiviata con la permanenza di Josè che conosce molto bene Motta avendolo allenato all'Inter. E che intende in questi mesi se non altro alimentare il rimpianto dei Friedkin. A cominciare dalla sfida col Monza quando torneranno a disposizione Smalling e Llorente (ieri però ancora individuale per entrambi). Nel frattempo c'è spazio per una nuova gaffe di Corona dopo quella su Zalewski. Stavolta è il turno di Azmoun. Il calciatore avrebbe guardato sul telefonino una corsa di cavalli. «Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita», scrive il sito del paparazzo. Peccato che sia il segreto di Pulcinella visto che l'iraniano è proprietario di 52 cavalli e che nessun regolamento vieta un eventuale puntata su altri sport.