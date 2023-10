Mou resta cauto: "Serve tempo per essere al top"

Di fatto, una sentenza. In Europa e in giallorosso, poco cambia. Perché da una parte Romelu Lukaku ieri ha allungato a 13 la sua striscia record di partite consecutive con gol in Europa League e dall'altra ha segnato il quinto gol in sei partite da titolare con la Roma (e sarebbero stati addirittura sei senza quel gol annullato per fuorigioco a Genova). Del resto, che le squadre svizzere gli portassero fortuna lo si sapeva: quello al Servette è il settimo sigillo a club elvetici (5 allo Young Boys e uno al Basilea gli altri), le sue vittime preferite in Europa con le tedesche. […] Aveva ragione Mou quando diceva che Lukaku aveva bisogno di giocare. Ha fatto bene ieri, anche in coppia con Belotti. Un attacco diverso rispetto a quello che preferisce Mou, che cerca di giocare sempre con un centravanti e un attaccante di raccordo. «Il primo tempo non mi è piaciuto niente, neanche loro due - dice il tecnico giallorosso -. Poi meglio. Quando giochiamo con le due punte ci manca la creatività, quello che si abbassa e fa la connessione. Loro sono due attaccanti puri, ci danno presenza fisica in area, se i quinti gli offrono le palle giuste sono due giocatori che hanno gol. Ma una cosa è giocare con Dybala e un'altra senza». […] “Pellegrini? Ha un grande potenziale, ci dà fantasia, ma la sua storia clinica è questa. A centrocampo ancora non abbiamo trovato solidità. Ma siamo senza Sanches e con Cristante che deve giocare dietro. Paredes ci dà sicurezza, Bove deve migliorare negli spazi corti e Aouar fa fatica a crescere nella nostra direzione. Ci serve tempo». [...]

(Gasport)