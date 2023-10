Mou pensa a Roma-Servette. Gli ultrà interisti a Lukaku: 50.000 fischietti contro di lui

Inter-Roma è lontana (29 ottobre), gli ultrà nerazzurri sono pronti. Accoglieranno Lukaku – «traditore» è la parola più leggera – così: «La curva Nord distribuirà 50.000 fischietti da utilizzare a ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia». Mou, nell’attesa, pensa al Servette, seconda del girone di Europa League (ore 21, stadio Olimpico). È la prima volta che i giallorossi affrontano il Servette, con la Roma che ha vinto 6 dei 7 precedenti casalinghi contro squadre svizzere: l’eccezione è l’1-3 contro il Basilea in Champions League nell’ottobre 2010. [...] Lo Special One ha già anticipato che non giocherà Paulo Dybala, ma l’argentino non sarà il solo a riposare. Assenti obbligati – oltre agli infortunati Diego Llorente, Renato Sanches e Smalling, che stanno lavorando per essere in panchina a Cagliari – saranno anche Azmoun e Kristensen, non inseriti nella lista Uefa per problemi legati al Financial Fair Play. [...] Davanti ci sarà Andrea Belotti, che dal punto di vista del minutaggio sta pagando l’esplosione di Lukaku: anche se Mou ha dichiarato che preferisce una seconda punta più tecnica, i due potrebbero fare coppia, altrimenti il centravanti belga – ha segnato in tutte le ultime 12 presenze in UEFA Europa League, la striscia più lunga nella storia della competizione – potrebbe osservare un turno di riposo, pronto a entrare in caso di necessità, con El Shaarawy a fare coppia con il Gallo. In porta toccherà a Svilar, portiere di coppa, almeno per il girone.

(corsera)