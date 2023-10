Mou non si fida: "Gioca Lukaku"

Leggi Servette e il rischio di pensare già all'insidiosa trasferta di Cagliari prima della (seconda) sosta, è dietro l'angolo. Sconfitti dallo Slavia Praga nella prima partita del girone, partenza a rilento nel campionato svizzero, la squadra di Weiler, se non fosse per la vittoria contro il Losanna, si ritroverebbe mestamente nei bassifondi della classifica. C'è poco da scherzare, però. […] Chi immaginava un turnover massiccio dovrà ricredersi: «Tre partite in 7 giorni si sentono e quindi qualcosa cambierò. Ma non sarà turnover totale perché vogliamo vincere la partita». Spazio quindi a Svilar che ancora una volta, come a Tiraspol, sostituirà Rui Patricio. A meno che non venga dato spazio a Celik come "braccetto" di destra, conferma in vista per il trio Mancini-Cristante-Ndicka. Mediana affidata ad Aouar e Bove. […] Dybala riposerà mentre Lukaku partirà dal primo minuto: «Oltre ai dati, mi fido del feedback dei miei giocatori. Quindi partirò con Romelu, abbiamo fiducia». Ad affiancarlo è pronto il ballottaggio tra El Shaarawy e Belotti.

(Il Messaggero)