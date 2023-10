Mou non recupera nessuno: Cristante ancora in difesa

Sarà una Roma «vecchia», quella che domenica affronterà il Monza all'Olimpico (ore 12.30, arbitra Ayroldi). Non dal punto di vista anagrafico, ma da quello degli uomini a disposizione: la speranza di José Mourinho, infatti, era di recuperare gli infortunati durante la sosta per le nazionali, ma al momento Smalling, Diego Llorente e Renato Sanches non si sono praticamente mai visti in gruppo, così come Dybala e Pellegrini. (...) Cristante, insomma, sarà di nuovo al centro della difesa. L'ex atalantino sta vivendo un paradosso: regista dell'Italia di Luciano Spalletti, ennesimo tecnico che dopo averlo visto in allenamento non rinuncia mai a lui, e playmaker difensivo in giallorosso. Lui, come al solito, non si lamenta e si sacrifica per la squadra. Appena tornerà a disposizione anche solo uno dei centrali difensivi, Bryan potrà essere spostato a metà campo, dove aveva fatto molto bene da mezzala al fianco di Paredes, a cui Mourinho ha consegnato le chiavi del centrocampo romanista (...) Andrea Belotti: il Gallo, vista l'indisponibilità di Dybala, giocherà di nuovo al fianco di Lukaku, come è capitato a Cagliari dopo l'infortunio della Joya, il cui recupero procede secondo il programma per averlo di nuovo a disposizione contro l'Inter, i129. La coppia «pesante« con i due centravanti funziona, soprattutto perché entrambi stanno bene dal punto di vista fisico. (...)

(corsera)