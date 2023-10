Mou in campo per Save the Children

La Serie A scende in campo per la campagna Qui Vivo di Save the Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Sono milioni i bambini e gli adolescenti che in Italia vivono nelle grandi città metropolitane e molti di loro abitano in quartieri inospitali, periferie geografiche, sociali ed educative, dove à maggiore lo svantaggio socioeconomico, la carenza di servizi o spazi adeguati alla loro crescita. (...) Ci sarà José Mourinho e il ct azzurro Luciano Spalletti, in campo anche Allegri, Gasparini, D'Aversa, Di Francesco, Simone Inzaghi, Pioli e Ranieri.

(corsport)