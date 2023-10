Mou, il tour e l'incognita infortuni

Dal Monza alla Lazio, 6 partite in 21 giorni. Sta per partire l'ennesimo "tour de force" stagionale, con la Roma chiamata a rivalutare il proprio cammino in Italia e a esaltare ancor di più quello oltre il confine. [...] Per riuscirci, però, sarà fondamentale che Mourinho possa (ri)avere a disposizione la rosa al completo. Il tema infortunati a Trigoria è ancora (sempre?) di strettissima attualità, e non soltanto perché riguarda giocatori considerati dal tecnico più titolari che alternative. [...] Ci sono perplessità (e preoccupazioni) immense legate alla data di rientro di Smalling, ma non ci sono certezze neppure per gli altri quattro. [...]

(corsera - M. Ferretti)