Mou e Ranieri, un confronto lungo 15 anni

Sono trascorsi 15 anni dal loro primo incrocio, eppure Mourinho e Ranieri sono ancora lì, pronti a sfidarsi ancora una volta con reciproco rispetto e tanta stima. Quando Ranieri fu esonerato dal Leicester, lo Special One, all'epoca allenatore del Manchester United, si presentò in conferenza stampa con una polo con le iniziali "CR" per omaggiarlo. Precedentemente c'erano stati screzi, frecciatine e stoccate a distanza, ma ora è tutto rientrato. I due si sono affrontati 10 volte: 6 vittorie per José, 2 pareggi e 2 successi per Ranieri.

(corsport)