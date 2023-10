Mou dà la carica fin dal riscaldamento: "Io sono il porto sicuro della squadra"

"Sono un porto sicuro per la squadra nei momenti difficili". Mourinho ribadisce la sua forza e lo fa perché ne ha bisogno, perché è stato messo in discussione dopo il pessimo inizio di campionato. La vittoria è arrivata contro il Frosinone, una questione di vita o morte: "Se non avessimo vinto il Colosseo sarebbe esploso e ci sarebbero stati degli attacchi a San Pietro", le parole del tecnico. "Ho dato ai giocatori uno stato d'animo perfetto. Dopo la frustrazione, la pressione e le critiche non puoi entrare in una partita come questo solo con il cuore, altrimenti non vinci. Sono entrato bene nella testa del gruppo". Successivamente si è soffermato su Ndicka e Aouar: "Non è facile per uno come lui giocare in Serie A. Lui è più un terzo che ha grande qualità con la palla se ha livelli di fiducia alti. È veloce, non è fortissimo nei duelli individuali. Aouar? Con la palla è bravo, deve ancora conoscere le dinamiche difensive".

(Il Messaggero)