Mou a Trigoria prepara il Monza

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma torna ad allenarsi con i giocatori contati. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Mourinho i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per iniziare a preparare la sfida con il Monza all’Olimpico, dove si andrà verso un altro tutto esaurito. Sold out previsto anche per la gara di Europa League contro lo Slavia Praga, con 62mila tagliandi già staccati ancora posti disponibili per il match con il Lecce, dove sono hanno già riservato il posto già in 57.400.

Nella seduta di ieri mattina al Fulvio Bernardini erano presenti solamente due calciatori della prima squadra: Belotti e Spinazzola, con Karsdorp che ha svolto un allenamento individuale programmato. Nessuna risposta da parte degli infortunati: Smalling, Llorente, Renato Sanches - oltre a Dybala e Pellegrini - non hanno infatti preso parte alla seduta, con numerosi giovani della Primavera aggregati.