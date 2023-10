Monza, manca Izzo: D’Ambrosio o Carboni

Due vittorie di fila, tre clean sheet consecutivi per una difesa che non subisce gol da 348’, cinque punti in più rispetto alla passata stagione. Numeri che fotografano l’ottimo momento del Monza, voglioso di dedicare una grande prestazione a Papu Gomez. Palladino deve fare i conti con l’assenza di Izzo (fastidio al ginocchio): al suo posto uno tra D’Ambrosio e Andrea Carboni. Abbondanza invece alle spalle di Colombo: sulla trequarti, di fianco a Colpani, si giocano la maglia Mota, Vignato e Machin.

(gasport)