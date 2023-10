Monza e Slavia da tutto esaurito. Oggi le donne in Champions

Oltre 120mila persone in 4 giorni, quasi 180mila per le prossime tre gare in casa. L'Olimpico risponde sempre presente, come del resto è una consuetudine oramai consolidata. Roma-Monza va infatti verso il sold out […] Stesso discorso per la gara della prossima settimana contro Io Slavia Praga, in Europa League, con le due squadre appaiate in vetta al girone a punteggio pieno. […] Oggi alle ore 14.30 la Roma femminile gioca al Tre Fontane il ritorno del playoff di Champions League contro le ucraine del Vorskla.

(Gasport)