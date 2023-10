Mkhitaryan, l'ex silenzioso che José rimpiange

Lukaku non è l'unico ex della partita. In questo Inter-Roma c'è spazio anche per un grande rimpianto di Mourinho: Mkhitaryan. L'armeno vive in serenità l'avvicinamento a questa sfida e Inzaghi lo considera intoccabile. Il trentaquattrenne ha allungato la sua carriera e lo deve allo Special One, che gli cambiò ruolo trasformandolo in mezzala e arretrando il suo raggio d'azione. L'Inter è entusiasta di Mkhitaryan e a breve ci sarà l'incontro con l'entourage del calciatore per il rinnovo fino al 2025.

(gasport)