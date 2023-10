Mercato, primo esame

È già la stagione del primo raccolto, perché il mercato - quello passato e quello futuro - è lontano. [...] L'ultima giornata dimostra che l'ambientamento in tanti casi è completato: 9 gol e 13 punti portati dai giocatori arrivati in estate sono un bilancio significativo, il più pesante finora; in generale le reti degli ultimi arrivati sono già 52 su 209, il 25% di quelle realizzate, con Lukaku in cima alla lista.

[...] La Roma di punti ne ha 5 in meno, ma intanto ha la punta; i 5 gol già segnati da Lukaku sono la base da cui ripartire per scalare la classifica. Il belga da solo ha animato mezzo mercato, con il suo esilio dorato londinese dal quale ha abbandonato l'Inter, flirtato con la Juve e abbracciato la Roma: il fatto che sia già l'acquisto più pesante in area di rigore spiega bene il perché Inzaghi e Allegri lo volessero. [...]

(corsera - P. Tomaselli)