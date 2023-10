Con quella di sabato sera contro Malta a Bari del difensore Gianluca Mancini, la Roma è arrivata a quota 900 presenze in Nazionale, cifra tonda, con i suoi giocatori. I giallorossi sono in tutto 81 e hanno messo a segno complessivamente 116 gol. (...) Per Mancini è stata la nona da giallorosso su 11 totali. Più presenze dei romanisti solo per le tre big storiche: Juventus 2.511, Inter 1.521, Milan 1.435.

(corsera)