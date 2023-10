Manca la firma elettronica: Roma sconfitta

La Roma perde contro l'Empoli anche in tribunale, come se non bastasse la sconfitta a tavolino della sua Primavera. Il giudice sportivo ha rigettato una volta per tutte il ricorso dei giallorossi e conferma-o il risultato di 3-0 per i toscani. La Roma aveva infatti inserito troppi fuoriquota rispetto al limite di sei consentito dal regolamento. (...) Come sottolineato dal giudice, la Roma aveva presentato ricorso senza firma digitale, rendendo quindi comunque inammissibile. In più, come sottolinea il giudice nella sentenza, "l'in-terpretazione del regolamento è molto chiara" e risultano "irrilevanti gli altri episodi segnalati dalla reclamante" (...)

(La Repubblica)