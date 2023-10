Manca il ritmo, lo dicono i numeri

Alla Roma mancano intensità e ritmo. Non servivano nemmeno i dati della Lega Serie A per comprenderlo, perché la verità era leggibile a occhio nudo. Ma il sostegno dei numeri può servire anche agli analisti del club per suggerire correttivi. […] La sensazione è che Mourinho stia vivendo una transizione ibrida generata dal ritardo nell'assemblaggio delle componenti. Per tutta l'estate aveva lavorato sulla costruzione dal basso, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia realizzativa, ma in questa ricerca ha smarrito l'identità che l'aveva condotto alle due finali europee consecutive. I giocatori del nucleo storico, forse un po' scarichi dopo la beffa di Budapest, hanno perso verve con conseguenze disastrose sulla fase difensiva: i segnali si erano avvertiti già prima del disastro di Genova. E gli 11 gol subiti in 7 giornate sono la spia delle difficoltà in cui gli errori del portiere Rui Patricio, che finora ha contabilizzato più reti al passivo che parate, hanno peggiorato il quadro clinico. […]

(corsport)