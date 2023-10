L'ultimo Spinazzola per Mou è decisivo. Ma può salutare la Roma a gennaio

Da oggi Trigoria tornerà a sembrare un centro di allenamento vero e proprio, con il ritorno di quasi tutti i 14 nazionali sparsi per il mondo. Nel frattempo, però, qualcuno a sudare al Fulvio Bernardini ci è ri-masto anche nei giorni scorsi e tra quei (pochi) c'è anche Leonardo Spinazzola, che Spalletti non ha chiamato in azzurro per la doppia sfida con Malta e Inghilterra. Uno che finora Mourinho ha utilizzato quasi sempre, ma che - essendo in scadenza a fine stagione e andando a caccia dell'ultimo contratto della sua carriera - è destinato (sembra) a lasciare la Roma a fine stagione. Se non prima, nel caso arrivasse un'offerta già a gennaio (...) Spinazzola ha giocato quasi sempre, 9 volte su 10, solo Paredes, Cristante e Mancini hanno fatto meglio di lui. Tra l'altro, tra i sei esterni (tra sinistra e destra) a disposizione di Mou è quello che ha giocato di più anche come minutaggio : 587 minuti, a seguire El Shaarawy 444, Kristensen 421, Karsdorp 319, Zalewski 273 e Celik 171. Insomma, per il tecnico portoghese è lui il più affidabile di tutti per quanto riguarda le scelte in fascia. (...) Ma se Spinazzola è tornato praticamente ad essere un titolare inamovibile è anche perché, nel frattempo, Nicola Zalewski ha vissuto un periodo di profonda involuzione. Dopo aver meravigliato un po' tutti nella stagione della Conference, già nello scorso anno il polacco ha perso progressivamente colpi, fino a vivere un rendimento assai altalenante in questo inizio di stagione. (...)

(gasport)