Lukaku, uno stadio per nemico

Normale che si fischi, non che lo si faccia con i fischietti. Questione di ordine pubblico e di decoro: decisione dell'Osservatorio. Chi si sente tradito può lamentarsi urlando e insultando e i tifosi dell'Inter lo faranno a San Siro contro il traditore Lukaku. Sarà una specie di inferno, ma il GOS ha vietato l'ingresso dei fischietti allo stadio: "La legge non è uguale per tutti", il comunicato della Curva Nord dell'Inter che cita il precedente di Fiorentina-Juventus e i fischietti per Vlahovic. Cambia quindi la forma, non la sostanza. Ma questo non abbatterà Lukaku, a volte i calciatori riescono infatti a trovare energie dalle contestazioni. Romelu ha segnato 8 gol in dieci presenze stagionali, per una media di uno ogni 97 minuti. Domani sfiderà Lautaro, Barella e Inzaghi, che in finale di Champions gli preferì Dzeko. E chissà se il vero tradito non sia proprio Lukaku? Lui, che per dispetto all'Inter, stava per trasferirsi alla Juventus. Ma ora si gode la Roma, la sua nuova casa.

(Il Messaggero)