Lukaku trascina la Roma: Cagliari spalle al muro

La Roma non vinceva in trasferta in campionato dall’otto aprile, una data che i tifosi avevano imparato a memoria, come la fondazione della città o il compleanno di Francesco Totti. L’ultimo successo era caduto nel sabato pasquale, santificato da un rigore di Paulo Dybala sul campo del Torino. L’argentino è sulla bocca di tutti anche qui, ma per le sue lacrime e per il ginocchio dolente. Le mani nei capelli di Mourinho diventano la foto del match come la doppietta di Lukaku. (...) Il belga Implacabile, al settimo gol in otto gare, ma anche i gregari. Aouar entra più nei meccanismi, sostituisce ancora Pellegrini e fa l’elastico sulla trequarti, talvolta sulla linea di Dybala, in altre occasioni affiancato ai mediani. La sua seconda rete romanista darà più coraggio anche alle seconde scelte, perché nell’ondata continua di infortuni servono per forza anche loro. E pure Belotti, sostituto di Dybala, dimostra che il suo momento di brillantezza non è casuale. (...) Mou vede i suoi entrare da ogni lato, perché la Roma è svelta nello sfruttare gli errori del Cagliari: nel doppio colpo in un minuto che chiude il match già al 20’, si vede la confusione mentale e tattica dei padroni di casa, con l’ultima linea spezzettata, Hatzidiakos e Sulemana escono anche per alzare il fuorigioco ma in area ci sono tre elementi più bassi. Sul raddoppio poi tutta la copertura è presa in ritardo e la figura più brutta la fanno ancora i difensori con Obert che tiene in gioco Lukaku, e “Hatzi” che gli sta dietro. Ranieri sostituisce il greco con Zappa all’intervallo, ma cambia poco. La Roma si diverte anche dopo, il Cagliari si vergogna.

(gasport)