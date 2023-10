Lukaku superstar ha rialzato la Roma, ma l'addio è possibile

La Roma ha speso circa 20 milioni tra ingaggio, commissioni e prestito oneroso per accaparrarsi Lukaku per una sola stagione. Il motivo è chiaro: andare in Champions. L'inizio di Big Rom è stato davvero positivo e i suoi manager si stanno già fregando le mani, visto che in estate - quando scadrà il prestito - si riaprirà per lui sia il mercato della Premier League sia quello saudita. A Roma si sta trovando molto bene, anche se la clausola rescissoria da 40 milioni fissata dal Chelsea è impegnativa. Soprattutto se non arrivasse la qualificazione in Champions. Tra le variabili potrebbe incidere anche il possibile addio di Mourinho. Fra le certezze, invece, i giallorossi sciuponi adesso paiono svaniti: grazie a Lukaku la Roma è la seconda squadra che segna di più in base agli expected goals (12,59 xG e 16 reti fatte).

(gasport)