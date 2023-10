Lukaku sparisce subito. Furia Mourinho con l’arbitro

I tifosi nerazzurri sono stati di parola: tutti con Mou, ma tutti contro Lukaku. (...) Avevano promesso un’accoglienza infernale e così è stata. Fin dalla mattinata con uno striscione eloquente: “Infa… scho, Milano ti aspetta2. Nel pomeriggio i capi della Curva Nord hanno distribuito i 30mila fischietti di plastica (ma non erano vietati?) acquistati per contestare l’attaccante belga, il grande traditore per la sponda nerazzurra del capoluogo lombardo. Poi alle 17.22 ecco la materializzazione dell’inferno acustico che, di fatto, paralizza Lukaku. Fischi, cori, insulti. E come d’incanto, Romelu è sparito dal match. Ha sofferto l’ambiente infernale costruito ad hoc dai sostenitori interisti. (...) È apparso spaesato, poco incisivo, senza coraggio. Sicuramente frastornato per quanto stesse accadendo attorno a lui. Forse sbalordito anche per il fragore della portata. Il belga ha toccato pochi palloni, zero tiri in porta, solo qualche sponda (e non sempre precisa) e due cross non pericolosi nell’area interista. E come detto, a rovinargli una serata già sciagurata è stato il gol di Thuram.

(Il Messaggero)