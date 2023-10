Lukaku: "Non vi dico cos'è successo questa estate"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lukaku a ruota libera in conferenza stampa. Durante il ritiro con Belgio il centravanti giallorosso è tornato a parlare dell’ultima sessione di mercato: "Se dicessi come sono andate le cose la scorsa estate tutti rimarrebbero scioccati, ma ho preferito lavorare duramente per tutte le vacanze. Devo ringraziare Nainggolan per aver dato il mio contatto alla Roma". Big Rom ha poi svelato un’offerta arrivata nei mesi precedenti al suo arrivo nella Capitale: "Mi aveva cercato l’Al Hilal, ma ho deciso di rifiutare perché non volevo ancora lasciare l’Europa".

Nel frattempo ieri a Trigoria si è tornati sul campo. Al Fulvio Bernardini è andata in scena una seduta a ranghi ridotti visti i 14 giallorossi impegnati con le rispettive nazionali. Uno di questi è Bove. Il classe 2002, osservato da qualche club di Premier League, al rientro dalla sosta incontrerà insieme al suo entourage Tiago Pinto per intavolare il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2025. La firma dovrebbe legare il centrocampista alla squadra capitolina fino al 2027 con un ingaggio da 1 milione a stagione.