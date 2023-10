Lukaku, non si fischietta

Un gol ogni 97 minuti, statisticamente, significa che con Lukaku in campo la Roma parte 1-0. L'attaccante belga ha giocato 9 partite da titolare tra campionato e coppa (10 se contiamo i 20 minuti contro il Milan) e ha messo a segno 8 reti. La Curva Nord dell'Inter lo aspettava con 30mila fischietti, ma la protesta è stata proibita dalla Questura dopo la riunione del Gos. Lukaku ha segnato 57 gol in 97 presenze in Serie A con i nerazzurri, 78 in 132 in tutte le competizioni. A Roma ha avuto un impatto devastante e solo Batistuta, nella stagione 2000/2001, era partito meglio con 10 gol nelle prime 9 partite. Essendo arrivato in prestito dal Chelsea, la Roma sta studiando un piano per trattenerlo e abbassare il prezzo della clausola rescissoria, fissato a 43 milioni, inserendo anche Abraham nell'affare. Due particolari saranno fondamentali: la Roma sarà in Champions? E Mourinho sarà ancora l'allenatore dei giallorossi?

(corsera)