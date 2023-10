Lukaku: “Non ho paura”. Le accuse, i gol e la leadership: “Roma tranquilla, io sono pronto”

Stasera Romelu Lukaku alzerà il volto verso il cielo di Milano come per dire: «Io non ho paura». Lo stesso messaggio, in fondo, che in questi giorni ha ripetuto ai suoi compagni e allo stesso José Mourinho, un po’ ironici e un po’ preoccupati, perché se Big Rom dovesse andare fuori giri per eccesso di nervosismo sarebbe un problema per tutti. [...] Non nascondiamolo: a Big Rom non ha fatto per niente piacere tutto ciò che si è scritto in questi ultimi due mesi sulla sua volubilità. Non è un caso che, dal ritiro della nazionale, abbia detto sibilino: «Se dicessi come sono andate veramente le cose, rimarreste scioccati. Un giorno capirete perché in finale di Champions non ero presente con la testa». Attendiamo pazienti, ma anche un po’ disincantati, perché se si tratta sempre di promesse di posti da titolare o di più soldi sul contratto, siamo sempre ai piani bassi delle motivazioni per un addio del genere. [...] Non ha neppure bisogno di farsi rimpiangere, perché tanto risentimento in fondo significa anche questo. Ciò che vorrebbe, però, è fare il gol della vittoria, chiudere gli occhi, portare il taglio della mano alla fronte e il dito verso la punta del naso, invocando quel silenzio che in ogni caso non ci sarà.

(Gasport)