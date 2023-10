Lukaku, lo sfogo sull'addio all'Inter: "Se dicessi tutto sarebbe uno choc"

La versione di Big Rom. Romelu Lukaku parla dal ritiro del Belgio e dopo 7 gol nelle ultime 7 partite con la Roma: "Sono state scritte tante cretinate su di me. Se raccontassi davvero come è andata quest’estate, tutti rimarrebbero scioccati". A San Siro, il 29 ottobre, lo aspettano 50.000 fischietti interisti per assordarlo ogni volta che toccherà palla. I nerazzurri lo considerano un traditore. Lukaku non nomina mai la Juve, ma il riferimento è chiaro: "La più grande sciocchezza che ho letto è che sarei dovuto andare in un club, ma non aveva alcun senso" [...]

"Adesso voglio solo concentrarmi sul calcio. Ci sono stati momenti in cui ho pensato di esplodere, cinque anni fa lo avrei fatto ma ora sono concentrato sulla Roma e sul Belgio". [...] Un ruolo importante per il suo arrivo alla Roma ce l’ha avuto anche Nainggolan. "Devo ringraziarlo per il contatto con la società. Poi ho parlato anche con Mou". L’Al Hilal era pronto a ricoprirlo d’oro: "Onorato, ma non volevo ancora lasciare l’Europa".

(corsera)