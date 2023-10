Lukaku, l'abbraccio a Lautaro e Belotti: basta non illudersi

Gli abbracci sono come i baci: il problema è quando a stacchi. Se poi ad abbracciarti su un

prato verde è Romelu Lukaku, la faccenda assume - diciamo cosi - aspetti piuttosto complessi. [...] C'è lui, Lukaku, che al Meazza abbracciava Lautaro stretto nella stessa identica postura con cui l'altra sera ha abbracciato Belotti all'Olimpico. Lautaro ci credeva, ci ha creduto. [...] E che adesso poi penserà: se li abbraccia tutti allo stesso modo, quello li, il belga. [...] Scusate: dov'è il problema? Mi pagano per segnare e far segnare. E, quando succede, festeggio insieme al compagno che ho per contratto. La maglia è solo un dettaglio. Ieri a Milano, oggi a Roma, domani chissà. È il calcio di oggi, belli miei. Belotti non si illuda.

(corsera - F. Roncone)