Lukaku, il giudizio universale

"Alle 18 comincia il giudizio universale". Un tribunale di 30mila senza macchia scaglierà il primo fischio nell'arena. Torna Lukaku, niente è perdonato. Romelu ha lasciato l'Inter come accaduto due estati prima, ma nel primo caso sembrava che la separazione potesse convenire a tutti. Big Rom ha bisogno di affetto e nella seconda avventura in nerazzurro il dualismo con Dzeko lo mandava fuori giri. Un'estate bizzarra la sua, in cui ha trattato con il nemico e spento il telefono. È finito non dove ha voluto, ma dove ha potuto: alla Roma.

(La Repubblica)