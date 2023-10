Lukaku: "Ho scelto la Roma"

A livello cestistico, per lo strapotere nell’area avversaria, ricorda ogni giorno che passa Shaquille O’Neal. [...] Lukaku, però, si vede più simile a LeBron James: "Sono come lui, gioca da tanti anni e ha dovuto sopportare molte cose. Ma ogni estate lavora duro e smentisce tutti. Rispondo anch’io così, è il campo che parla". Provate a dargli torto. [...] Lukaku però non fa rima soltanto con gol. Ma con polemiche. E in estate tra il voltafaccia all’Inter, il (presunto) flirt con la Juventus e il colpo di scena finale con l’approdo alla Roma. Di storie da raccontare ce ne sarebbero: "Non è ancora il momento - glissa Romelu dal ritiro della Nazionale - Parlerò a tempo debito, aspetterò il momento giusto. Ma se dicessi davvero come è andata, tutti rimarrebbero scioccati". [...] "Devo ringraziare anche Nainggolan per aver dato il contatto al club. Mi ha informato molto bene sulla Roma e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con Mourinho prima di firmare. Ora penso soltanto alla nazionale e alla Roma. Le cose stanno andando bene".

Parlare di futuro è ancora presto. Anche perché il prezzo per l’eventuale riscatto con il Chelsea è già stato fissato a Londra: 37 milioni di sterline, l’equivalente di 43 milioni di euro. Ad oggi sembra una cifra improponibile per le casse giallorosse, limitate dai paletti del Fpp finanziario sino al 2027. Ma 8 mesi sono lunghi, le variabili numerose e fasciarsi la testa al 12 ottobre, non avrebbe senso. Meglio godersi Lukaku, arrivato come quello che avrebbe impiegato un po’ per entrare in condizione e che invece, dopo i primi 20 minuti con il Milan, ha sempre giocato con una regolarità impressionante. [...] Con uno così, rincorrere un posto in Champions più che una speranza è un obbligo.

(Il Messaggero)