Lukaku extralarge: "Sono come LeBron"

"Se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, molti rimarrebbero scioccati". Romelu Lukaku ci ha messo pochissimo tempo a prendersi la Roma, ma qualche mese fa le cose sarebbero potute andare diversamente. Dal ritiro della nazionale belga, il numero 90 romanista non chiarisce del tutto le dinamiche che lo hanno portato alla Roma, ma qualche sassolino dalle scarpe vuole comunque toglierselo: "Sono state scritte tante stupidaggini su di me". [...] "Parlerò a tempo debito, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati". [...]

"Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto ma ora sono concentrato sulla Roma e sul Belgio. Sono in buona forma e voglio continuare così, Sono come LeBron James: gioca da tanti anni e ha sempre dovuto sopportare molto. Ma ogni estate lavora come un animale e ogni volta smentisce tutti". Un ruolo importante per il suo arrivo nella Capitale ce l’ha avuto Radja Nainggolan: "Alla Roma mi sono trovato bene fin dall’inizio della trattativa. Devo ringraziare anche Nainggolan per il contatto con la società: mi ha informato molto bene sulla Roma e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di accettare". [...]

(corsera)