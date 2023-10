Lukaku, e la Roma si diverte

L'Europa sorride alla Roma. La riconosce, l'accoglie a braccia aperte: questa, in fondo, è la casa di Mourinho e dei giallorossi, che vengono da due finali europee. La Roma gioca in surplace, vince e si diverte. Quattro a zero, senza storia, contro il povero Servette, che ci ha provato, per pochissimo, poi si è subito arreso. […] E il 26 i giallorossi riceveranno in casa i cechi e quello sarà il primo spareggio per il primo posto: la qualificazione non sembra in discussione dopo le prime due vittorie con Sheriff e Servette. Aouar gioca quarantacinque minuti non esaltanti e Mou nella ripresa dà spazio - prendendosi un rischio - a capitan Pellegrini. Che fa in tempo - imbeccato da ElSha - a servire, di testa, l'assist a Belotti, che torna al gol dopo un mese e mezzo e partecipa alla festa. Poi, Lorenzo stesso, firma il tris con un tiro al volo, stavolta su assist, sempre di testa, di Celik. Poi, il capitano si deve arrendere per infortunio: la sua partita dura solo 13 minuti, cadendo sente un dolore al flessore. Entra Pagano, e segna ancora Belotti, che raccoglie di spalla/testa, un corner di Paredes. Non c'è più tempo per Lukaku e Mancini, che Mou preserva da eventuali infortuni, entra Karsdorp e si rivede Zalewski. C'è pure il tempo per l'esordio di D'Alessio, classe 2004. Un altro bambino.

(Il Messaggero)