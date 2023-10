Lukaku dov’era? Fischi, cori e insulti: Romelu è annichilito. Che gelo con Lautaro

Segnali. Alle 17.23 la musica tecno a un certo punto pare avere una esitazione, come un piccolo battito di cuore superfluo. San Siro capisce e ruggisce ancora prima che gli occhi ne abbiano scoperto la ragione. D’altronde è facile: Romelu Lukaku è tornato. I fischi che piovono dagli spalti sono difficilmente descrivibili, ma è questo l’attimo in cui l’attaccante belga alza il mento al cielo e ostentatamente volta le spalle alla curva Nord - quella che era stata la sua curva - per applaudire i quattromila giallorossi appesi al terzo anello. (...) Romelu sembra indifferente alla cascata di ostilità che gli piove addosso. “Lukaku uomo di merda”, è il ringhio dei settantamila. (...) L’impressione è che i trentamila fischietti (o giù di lì) siano entrati nello stadio, o le app apposite scaricate. (...) In generale, però, l’effetto è stato potente. Sarà stato quello a destabilizzare Big Rom? A fargli toccare ventisei palloni in tutto perdendone nove? Non avremo mai la controprova, anche se di normalità in effetti non ce n’è stata. (...)

(gasport)